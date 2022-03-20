Spor Tolunay Kafkas "İskoçyaya kazanmaya gidiyoruz"
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Tolunay Kafkas: "İskoçya'ya kazanmaya gidiyoruz"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "İskoçya'ya kazanmaya gidiyoruz. Kazanabileceğimiz bir maç oynayacağız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Tolunay Kafkas: İskoçyaya kazanmaya gidiyoruz
Tolunay Kafkas

Ümit Milli Futbol Takımı, 25 Mart Cuma günü İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Ümit Milli Takım'da teknik direktör Tolunay Kafkas ve futbolcu Oğuz Aydın, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Kazanabileceğimiz bir maç oynayacağız"

"İskoçya ile oynayacağız bizim için öncelikli olan A Milli takıma oyuncu vermek. Bir çok oyuncu verdik. Türk futbolunun içinde bulunduğu genç oyuncu gelişimi ile ilgili sıkıntılar milli takımlara da yansıyor. Yunus'u milli takıma verdik, sakatlanmasa Eren de gidecekti. İskoçya'ya da kazanmaya gidiyoruz. Kazanabileceğimiz bir maç oynayacağız."

"Krizi fırsata çevirmemiz gerekiyor"

Oyuncuların kulüplerinde gelişimlerini tamamlaması gerektiğini kaydeden Kafkas, "Bizim de burada ufak tefek katkı sunmamız lazım. Sıkıntılar fırsata çevirmemiz lazım. Artık üretmenin, genç oyunculara yatırım yapmanın zamanı. Bu krizi fırsata çevirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Puan durumumuz üzücü olabilir ama şansımız var"

Aytemiz Alanyaspor'un ümit milli futbolcusu Oğuz Aydın ise "Hiçbir şey bitmiş değil. Buradaki puan durumumuz üzücü olabilir ama şansımız var. En iyi şekilde hazırlanıp iyi bir maç oynamak istiyoruz" dedi. Ümit Milli Takım'da kalıcı olma istediğini sözlerine ekleyen Oğuz Aydın, ilerleyen süreçte A Milli Takım'da görev almak istediğini dile getirdi. Oğuz Aydın, Aytemiz Alanyaspor'un ligdeki durumu ile ilgili olarak ise "Takım performansımız iyi ligde de iyi durumdayız" diye konuştu.

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