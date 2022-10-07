Spor TFF kararını verdi Tolunay Kafkas ile sözleşme uzatılmayacak
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TFF kararını verdi: Tolunay Kafkas ile sözleşme uzatılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu görevinde bulunan teknik direktör Tolunay Kafkas ile 15 Ekim'de sona erecek sözleşmeyi uzatmayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tolunay Kafkas TFFden ayrılacak mı? Samet Aybaba iddiaları doğru mu?
Tolunay Kafkas

Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin, Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu görevini sürdüren teknik direktör Tolunay Kafkas ile 15 Ekim'de sona erecek sözleşmeyi uzatmayacağı bildirildi.

Akşam'ın haberine göre, TFF'de bir süredir devam eden yeniden yapılanma kapsamındaki operasyonlar, milli takımlarda da devam edecek. Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber'den sonra ayrılacak isimlerin başına Tolunay Kafkas eklendi.

2017 yılında göreve gelen ve 4 yıldır Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Genç Milli Takımlar Sorumluluğu görevini icra eden Kafkas'ın yerine ise Samet Aybaba'nın getirileceği ifade edildi.

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