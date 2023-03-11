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Spor

Trabzonspor açıkladı: YouTube hesabı geri alındı

Trabzonspor'un sabah saatlerinde siber saldırıya uğrayan YouTube hesabı erişime yeniden açıldı.

16:36 . 11/03/2023 суббота
Yeni Şafak
Trabzonspor arması

Trabzonspor arması

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor YouTube resmi hesabının sabah saatlerinde dünyadaki bazı YouTube kanalları ile birlikte siber saldırıya uğradığı ve erişim sorunu yaşandığı belirtildi.


YouTube Türkiye'nin üst düzey temsilcilerinin global bir sorun olduğunu ve aynı saat dilimi içerisinde birçok hesabın erişimini kaybettiğini yazılı olarak kulübü bildirdiği vurgulanan açıklamada, "Medya ekibimiz, erişim sorununun yaşandığı andan itibaren YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle iletişime geçip herhangi bir içerik kaybı yaşanmadan hesabı tekrar aktif hale getirmiştir" ifadeleri kullanıldı.





#Trabzonspor
#YouTube
#YouTube Global
1 saat önce
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Trabzonspor açıkladı: YouTube hesabı geri alındı
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