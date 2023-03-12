Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Yusuf Yazıcı, 78. dakika Vitor Hugo, 81. dakikada Edin Visca ve 90+4. dakikada Umut Bozok kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü ise 45+1. dakikada Papa Alioune Ndiaye attı. Ayrıca konuk ekipte Younes Belhanda 22. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 41'e yükseltti. Adana Demirspor ise 42 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor, Gaziantep FK maçından dolayı hükmen 3 puan alacak. Adana Demirspor ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.