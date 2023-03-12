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Spor

ÖZET | Trabzonspor-Adana Demirspor: 4-1

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. 8 hafta sonra yeşil sahalara geri dönen Edin Visca, 4 dakika içerisinde bir asist ve bir golle oynayarak, takımına 3 puanı kazandırdı. Trabzonspor-Adana Demirspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
18:00 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Edin Visca 8 hafta sonra gol ve asistle geri döndü

Edin Visca 8 hafta sonra gol ve asistle geri döndü

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Zorlu geçen mücadeleyi bordo-mavili takım 4-1 kazandı.


Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Yusuf Yazıcı, 78. dakika Vitor Hugo, 81. dakikada Edin Visca ve 90+4. dakikada Umut Bozok kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü ise 45+1. dakikada Papa Alioune Ndiaye attı. Ayrıca konuk ekipte Younes Belhanda 22. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.


Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 41'e yükseltti. Adana Demirspor ise 42 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor, Gaziantep FK maçından dolayı hükmen 3 puan alacak. Adana Demirspor ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.


Trabzonspor-Adana Demirspor maç özeti



#Süper Lig
#Trabzonspor
#Adana Demirspor
25 dakika önce
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ÖZET | Trabzonspor-Adana Demirspor: 4-1
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