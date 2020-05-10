Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: Hakkımız çalınmasın

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, iyi bir planlamanın sonucunda şampiyonluğa yakın olduklarını söyledi. Kulübün dergisinin mayıs sayısındaki sayısına konuşan Doğan, saha dışında iyi niyete sığmayan reaksiyonlarla karşılaştıklarını belirterek, “Saha içinde bize rakip olamayanların, saha dışından maçları etkilemeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunlar futbolun içinde olmaması gereken işler. Şimdiye kadar bu konuda hiç taviz vermedik ve hiç geri adım atmadık. Kim olursa olsun Trabzonsporumuzun hakkını, hukukunu, emeğini, alın terini, taraftarlarımızın sevincini çalma girişiminde bulunanların karşısında olduk. MHK, Başakşehir maçında verilmeyen penaltıyla kulübümüze karşı hata yaptığını kabul etti. Bu konuda kendilerinden gereğini yapmasını bekliyoruz. Bizler, ilk gün olduğu gibi bugün de aynı noktadayız. Trabzonspor Kulübü asla taviz veya eyyam talep etmiyor. Bizler hakkımız olanı istiyor, hakkımızın çalınmamasını talep ediyoruz. Bu kadar açık ve netiz” dedi.

Takım olarak geçen yıldan bu yana yükselen bir grafik sergilediklerini vurgulayan Ertuğrul Doğan, “Bu sezonu aslında geçtiğimiz yıldan bağımsız düşünmek olmaz. Geçen yıl son 12 haftada mağlup olmayan bir takımımız vardı. Yani bu yıl yakaladığımız başarı aslında geçen yılın son 3 ayında kendini gösteriyordu. Taraflı veya tarafsız herkes Trabzonsporumuzun oynadığı futboldan, futbolcularımızdan, genç çocuklarımızdan bahsediyordu. Bu sezon için iyi bir planlama yaptık, iyi bir birliktelik sağladık ve iyi bir dönem geçiriyoruz. İnşallah şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

SAHADA, MASADA VE KASADA KAZANACAĞIZ

Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, mevcut yönetimin gayretleriyle Trabzonspor’un tekrar eski misyonuna ve vizyonuna kavuştuğunu söyledi. Doğan, “Kulübümüz birkaç dönem kendi kimliğinden uzaklaşmış olsa da şu an Başkanımız Ahmet Ağaoğlu yönetiminde tekrar eski misyonu ve vizyonuna kavuştu. Şahinkaya kardeşler, Ali Kemal Denizci’ler, Şenol Güneş’ler, Hüseyin Tok’lar, Cemil Usta’lar ve daha nicesi... Her biri Trabzon’un yetiştirdiği çocuklardı. Şimdi de Yusuf Yazıcı’lar, Uğurcan Çakır’lar, Abdülkadir Ömür’ler, Abdulkadir Parmak’lar, Hüseyin Türkmen’ler, Serkan Asan’lar ve daha niceleri var. Trabzonspor bu anlamda özünü koruma yolunu seçmiştir. Bugün spor kulüplerinin bir ürün satışından 20-30 milyon Euro kazanması mümkün değil. Fakat bir futbolcu satışıyla bu rakamları görebiliyorsunuz. Bu anlamda dünden bugüne değişimde Trabzonsporumuzun kendi karakterini korumasının ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Bu piyasada üç seçeneğiniz var. Ya üretici olacaksınız ya aracı ya da tüketici. Kulübümüzün ve şehrimizin en büyük özelliği üretici olması. Bizim yeteri kadar aracı ve tüketici olduğumuzu düşünüyorum. Bundan da epeyce dilimiz yandı. Bundan sonra kendimiz olacağız ve üretici pozisyonuyla yolumuza devam edeceğiz. Bu sayede hem sahada hem masada hem de kasada kazanan Trabzonspor olacak” şeklinde konuştu.

ZORLUKLARDAN ŞİKAYET EDECEK DEĞİLİZ

Trabzonspor yönetimi olarak 2 yılı geride bıraktıklarını belirten Ertuğrul Doğan, pek çok zorlukla karşılaştıklarını ancak şikayet etmediklerini söyledi. Doğan yaptığı açıklamada, “Bunlar ağırlıklı olarak ekonomik sorunlardı. Ama hiçbir zaman çaresizliğe düşmedik. Bu ekonomik de olsa, sosyal veya idari de olsa her zaman bir çözüm yolu buluyor ve uyguluyoruz. Bizler zaten Trabzonspor’un en zor günlerinde bu yükü sırtımıza, omuzlarımıza aldık. Bizler zorluğa talip olduğumuz için zorluktan şikayet edecek değiliz. Allah’a şükür peyderpey bu zorlukların üstesinden geldik. Borçlarımızı ödedik, yeni bir yapılandırmaya gittik. Oyuncularımızın maaşlarını düzenli ve aksatmadan ödüyoruz. İlerleyen süreçte çok daha iyi bir Trabzonspor’un ortaya çıkacağından eminiz. Saha dışındaki başarımız saha içine de yansıdı elbette. İyi niyetli, çalışkan, zeki ve birbirine dostane duygularla bağlı futbolcu kadromuz ve teknik ekibimiz var. Şu an liglere ara verilmiş olsa da efsane kaptanımız Dozer Cemil’in adının verildiği sezona yakışan bir mücadele sergileyerek lider durumundayız. İnşallah bu salgın sürecini sağlıklı bir biçimde atlattıktan sonra yeniden lige döndüğümüzde de şampiyonluk kupasını kaldırıp milyonlarca Trabzonsporluyu sevindireceğiz. Bu mutluluk bizim yaşadığımız tüm zorlukları, tüm badireleri de unutturacaktır” diye konuştu.

FIRTINA’DA TEMPO ARTTI

Takım halinde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da teknik dirtektör Hüseyin Çimşir, tempoyu artırdı. Bordo-mavililer, ligler başladığında eski formunu kaybetmiş olmak istemiyor.