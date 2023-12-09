|
Spor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Türk futbolunun önünü kesiyorlar"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) eleştirerek, bu düzenin mutlaka yıkılması gerektiğini söyledi. Başkan Doğan, "Türk futbolunun önünü kesmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
18:58 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 19:00 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:


"Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesi aslında gerçekten çok zor değil. Bunun için federasyonun içinde başta kardeşimiz Yalçın Orhan olmak üzere birçok iyi niyetli insan var ve var güçleriyle bu kirli düzenin temizlenmesi için çalışıyorlar.


Fakat her nasılsa karanlık bir güç, neredeyse iyiye giden her şeyin önünde duruyor ve akıl almaz yollarla Türk futbolunun önünü kesmeye devam ediyor.


Bardağı taşıran son damla bugün resmi hesaptan da olabilecek en net şekilde duyurduğumuz, söz verildiği halde yine eski düzenin kurucuları tarafından sözünden dönmüş bir Merkez Hakem Kurulu ve bunun önüne geçememiş bir federasyon boşluğu var.


Verilen emeklere ve iyi niyetini koruyarak her şeyin daha iyi olması için çalışan dostlarımıza yazık oluyor.


Bugün yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi; artık bu düzenin mutlaka yıkılması ve yerine temiz bir yapının kurulması gerekiyor."



#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Süper Lig
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor Kasımpaşa'ya gol oldu yağdı, küme hattından çıktı: 4-2 | ÖZET