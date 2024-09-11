Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

Süper Lig 5. haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Bodrum FK - Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol