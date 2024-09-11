Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig 5. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Ligde 2 puanla 15. sırada yer alan Trabzonspor evinde namağlup yoluna devam eden Beşiktaş’ı konuk edecek. Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’i getiren bordo-mavililer bu kritik maçı kazanarak bir çıkış yakalamak istiyor. Beşiktaş ise kritik haftada puan kaybetmek istemiyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç hakkında tüm detaylar.