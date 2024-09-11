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Spor

Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 5. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu.

13:48 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:30 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hakem Ali Şansalan
Hakem Ali Şansalan

Süper Lig 5. haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.


Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Ali Şansalan yönetecek.


İşte 5. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler;
14 Eylül Cumartesi

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Bodrum FK - Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler


15 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan


16 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol







#Trendyol Süper Lig
#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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