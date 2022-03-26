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Trabzonspor derbi havasına girdi

Yarıştığı kulvarlarda fırtına gibi esen Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon henüz derbi kaybetmeyen bordo-mavili ekip, Beşiktaş’ı da kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor derbi havasına girdi
Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor

Süper Lig’de şampiyon olmak için gün sayan Trabzonspor, derbi havasına girdi. 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına önceki gün başlayan bordo-mavililer, sezonun son derbisini de kazanmanın planlarını yapıyor. Bu sezon henüz derbi kaybetmeyen Karadeniz ekibi, 5 mücadelede 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile evinde karşılaşan Trabzonspor, maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımla ikinci maçı deplasmanda yapan bordo-mavililer, 2-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe’yi ise sezonun ilk devresinde 3-1 yenen Trabzon ekibi, deplasmanda sarı-lacivertlilerle 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, ilk yarıda Beşiktaş ile Vodafone Park’ta oynadığı mücadeleyi de 2-1 kazanmayı başardı.

  • Taraftar desteği yoğun
  • Medical Park Stadyumu’nda oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında tribünlerin tamamının dolu olması bekleniyor. Bordo-mavili taraftarların karşılaşmaya ilgisi yoğun olurken, kulüp tarafından satışa çıkartılan biletler 10 dakika içerisinde tükendi.

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