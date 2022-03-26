Süper Lig’de şampiyon olmak için gün sayan Trabzonspor, derbi havasına girdi. 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına önceki gün başlayan bordo-mavililer, sezonun son derbisini de kazanmanın planlarını yapıyor. Bu sezon henüz derbi kaybetmeyen Karadeniz ekibi, 5 mücadelede 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile evinde karşılaşan Trabzonspor, maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımla ikinci maçı deplasmanda yapan bordo-mavililer, 2-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe’yi ise sezonun ilk devresinde 3-1 yenen Trabzon ekibi, deplasmanda sarı-lacivertlilerle 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, ilk yarıda Beşiktaş ile Vodafone Park’ta oynadığı mücadeleyi de 2-1 kazanmayı başardı.

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Taraftar desteği yoğun

Medical Park Stadyumu’nda oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında tribünlerin tamamının dolu olması bekleniyor. Bordo-mavili taraftarların karşılaşmaya ilgisi yoğun olurken, kulüp tarafından satışa çıkartılan biletler 10 dakika içerisinde tükendi.

SPOR Trabzonspor’un hücum hattı Süper Lig’e bedel

📝 Günün antrenmanı



Dinamik ısınma ✅

Mobilizasyon ✅

Core ✅

Teknik koordinasyon ✅

Çift kale ✅

#TSvBJK | #L1DER 🔗 https://t.co/s5UxLxzqn2 pic.twitter.com/sxGPuxXmqj — Trabzonspor (@Trabzonspor) March 25, 2022



