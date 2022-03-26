Süper Lig’de şampiyon olmak için gün sayan Trabzonspor, derbi havasına girdi. 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına önceki gün başlayan bordo-mavililer, sezonun son derbisini de kazanmanın planlarını yapıyor. Bu sezon henüz derbi kaybetmeyen Karadeniz ekibi, 5 mücadelede 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile evinde karşılaşan Trabzonspor, maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takımla ikinci maçı deplasmanda yapan bordo-mavililer, 2-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe’yi ise sezonun ilk devresinde 3-1 yenen Trabzon ekibi, deplasmanda sarı-lacivertlilerle 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, ilk yarıda Beşiktaş ile Vodafone Park’ta oynadığı mücadeleyi de 2-1 kazanmayı başardı.
- Taraftar desteği yoğun
- Medical Park Stadyumu’nda oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında tribünlerin tamamının dolu olması bekleniyor. Bordo-mavili taraftarların karşılaşmaya ilgisi yoğun olurken, kulüp tarafından satışa çıkartılan biletler 10 dakika içerisinde tükendi.
📝 Günün antrenmanı
Dinamik ısınma ✅
Mobilizasyon ✅
Core ✅
Teknik koordinasyon ✅
Çift kale ✅
#TSvBJK | #L1DER 🔗 https://t.co/s5UxLxzqn2 pic.twitter.com/sxGPuxXmqj
📝 Günün antrenmanı