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Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne veda etti mi?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Kopenhag'a, toplamda 2-1'lik skorla mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Peki Trabzonspor yoluna hangi arenada devam edecek, Avrupa Ligi'ndeki sistem nasıl? İşte detaylar....

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor Kopenhag maç sonucu: Şimdi ne olacak?
Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne veda etti mi?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Kopenhag'a, toplamda 2-1'lik skorla mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Peki Trabzonspor'un yeni yol haritası nasıl olacak? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Trabzonspor, 2-1 sona eren ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında Kopenhag'ı konuk etti. Bordo-mavililer, bu maçtan sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidecek?

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle birlikte yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi ise 26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te çekilecek. Bordo-mavililerin rakipleri ise bu kura sonucunun ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi gelirleri - Trabzonspor kasasına ne kadar para koyabilir?

Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Bordo-mavili ekip, kuraya 4. torbadan katılacak. Gelir dağılımı ise şu şekilde:

  • Play-Off Katılım: 5 M€
  • Grup Katılım: 3,63 M€
  • Market Pool: 0,7 M€ (Az da olsa değişebilir)
  • Katsayı: 0,132 M€ (En az)
  • Total: 9,462 M€
Şampiyonlar Liginde yokuz

Şampiyonlar Ligi'nde yokuz

​​Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elendi.
Dünyanın sonu değil!

'Dünyanın sonu değil!'

​Abdullah Avcı, elendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Taraftarı çıldırtan Kopenhaglı

Taraftarı çıldırtan Kopenhaglı

Maçın başından sonuna kadar oyunu soğutmaya çalıştı.
Orta sahaya<br>Fildişili

Orta sahaya
Fildişili

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Kuralar ne zaman<br>çekilecek

Kuralar ne zaman
çekilecek

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Malmö maçına
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'Biz korku nedir bilmeyiz!'

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