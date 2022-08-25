Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne veda etti mi?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Kopenhag'a, toplamda 2-1'lik skorla mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Peki Trabzonspor'un yeni yol haritası nasıl olacak? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Trabzonspor, 2-1 sona eren ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında Kopenhag'ı konuk etti. Bordo-mavililer, bu maçtan sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidecek?

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle birlikte yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi ise 26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te çekilecek. Bordo-mavililerin rakipleri ise bu kura sonucunun ardından belli olacak.

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UEFA Avrupa Ligi gelirleri - Trabzonspor kasasına ne kadar para koyabilir?

Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Bordo-mavili ekip, kuraya 4. torbadan katılacak. Gelir dağılımı ise şu şekilde: