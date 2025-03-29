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Trabzonspor-Göztepe (CANLI)

Trabzonspor-Göztepe (CANLI)

14:2329/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı 2-1 Göztepe kazanmıştı.
Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı 2-1 Göztepe kazanmıştı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe bugün kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük dış saha galibiyeti hasretine son veren bordo-mavililer, Göztepe'yi de mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.


Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıkıyor.


Karadeniz ekibinde Simon Banza kart cezası, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram'ın sakatlıkları bulunuyor.


11'ler belli oldu

Trabzonspor:
Uğurcan, Serdar, Okay, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Ozan, Zubkov, Visca, Enis
Göztepe:
Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Doğan, Ahmed, Juan, Romulo.


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Göztepe

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