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Spor

Trabzonspor’da 5 eksikli idman

Trabzonspor, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını basına açık yapılan idmanla sürdürdü. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz..

14:35 . 25/01/2023 Çarşamba
DHA
Trabzonspor, Hatayspor maçı için Cuma günü Hatay'a hareket edecek.

Trabzonspor, Hatayspor maçı için Cuma günü Hatay'a hareket edecek.

Trabzonspor, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını basına açık yapılan idmanla sürdürdü. Bordo mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Maxi Gomez, Jean Philippe Gbamin, Abdülkadir Ömür, Edin Visca ve Dorukhan Toköz idmana çıkmadı.

Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.30’da ilk 30 dakikası basına açık yapılan idmanda teknik direktör Abdullah Avcı gazetecilerle kısa süre sohbet etti.

Hatayspor hazırlıklarında Kalf bölgesinde kas spasmı yaşayan Bruno Peres, sağ kalf kasında kas spazmı yaşayan Marek Hamsik, sağ hamstring kasında ağrısı olan Manolis Siopis kontrollü olarak çalıştı. Sağ hamstrig bölgesinde kas spazmı yaşayan Maxi Gomez, sol dizinde ödem bulunan Jeap Philippe Gbamin, sağ kasığında kas spazmı yaşayan Abdülkadir Ömür, tedavileri süren Edin Visca ve Dorukhan Toköz ise idmana çıkmadı.



#Trabzonspor
#Süper Lig
#Hatayspor
19 dakika önce
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Trabzonspor’da 5 eksikli idman
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