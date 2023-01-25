Trabzonspor, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını basına açık yapılan idmanla sürdürdü. Bordo mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Maxi Gomez, Jean Philippe Gbamin, Abdülkadir Ömür, Edin Visca ve Dorukhan Toköz idmana çıkmadı.

Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.30’da ilk 30 dakikası basına açık yapılan idmanda teknik direktör Abdullah Avcı gazetecilerle kısa süre sohbet etti.