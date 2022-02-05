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Kasımpaşa'nın galibiyet serisi Trabzon'da son buldu: Lider kaldığı yerden devam ediyor

Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor, 4 kırmızı kartın çıktığı mücadelede sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Ayrıca konuk ekibin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Edin Visca'nın gol sevinci

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 1-0 kazandı.

4 kırmızı kart çıktı

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Edin Visca kaydetti. Ayrıca bordo-mavili takımda Bruno Peres 75. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kasımpaşa'da da 75. dakikada Valentin Eysseric, teknik sorumlu Sami Uğurlu ve teknik heyetten bir kişi daha kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 57'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 27 puanda kaldı. Gelecek hafta bordo-mavili takım sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
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