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Trabzonspor maçı için kapsamlı analiz hazırlandı: Gözler iki oyuncuya çevrildi

Fenerbahçe’de savunma beklerindeki eksikler Trabzonspor maçı öncesi teknik direktör İsmail Kartal’ı düşündürüyor. Tecrübeli teknik adam, etkili hücum kanatlarına sahip Trabzonspor’da sağ kanatta Peres-Visca, sol kanatta ise Puchacz-Nwakaeme ikililerine özel olarak önlem almayı planlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor maçı için kapsamlı analiz hazırlandı: Gözler iki oyuncuya çevrildi
Fenerbahçe ligde 4. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’de savunma beklerindeki eksikler pazar günün oynanacak Trabzonspor maçı öncesi teknik direktör İsmail Kartal’ı düşündürüyor. Tecrübeli teknik adam, etkili hücum kanatlarına sahip Bordo-mavili takımda sağ kanatta Peres-Visca, sol kanatta ise Puchacz- Nwakaeme’ye özel önlem alacak. İsmail Kartal, genellikte sonradan oyuna dahil olan Yusuf Erdoğan ve Kouassi için de ayrıntılı analizler hazırladı.

Kapsamlı analiz hazırlandı

Kanat beklerindeki eksikler nedeniyle sağ bekte Osayi-Samuel, sol bekte Attila Szalai’ye görev vermeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, iki oyuncuya da Trabzonspor’un güçlü hücum kanatlarına karşı uyarılarda bulundu. Nazım Sangare’ye de hazır olması yönünde mesaj veren İsmail Kartal, milli futbolcuyu sağ bekte oynatıp Osayi-Samuel’i hücumun kanadında oynatmayı da alternatif olarak tutuyor. Sarı-lacivertli teknik heyet, Trabzonspor’un kanat oyuncularıyla ilgili kapsamlı bir analiz hazırlarken, kanat beklerinde forma giymesi beklenen Szalai ve Osayi-Samuel’in yanı sıra Sangare rakipleriyle ilgili videoları izleyerek, detaylı bilgiler elde ediyor.

  • Performansları belirleyici olacak
  • Fenerbahçe’nin kanatlardaki en büyük gücü Szalai ve Osayi-Samuel olacak. Her iki oyuncunun da gerçek mevki kanat değil. İsmail Kartal’ın eksikler nedeniyle kanatlarda oynatmak zorunda kaldığı Osayi-Samuel ve Szalai’nin Trabzonspor maçında savunma beklerinde sergileyeceği performans belirleyici olacak. İki futbolcunun karşısında Nwakaeme ve Visca gibi iki etkili yıldız yer alacak. İsmail Kartal, Trabzonspor maçında hücumda kanatlarda kime görev vereceği konusunda ise henüz karar vermedi. Sarı-lacivertli takımın kanat oyuncuları Pelkas ve Rossi, bu sezon beklentilerin altında performans sergiledi.

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