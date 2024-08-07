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Spor

Trabzonspor resmen açıkladı: "Kartal arazisi..."

Trabzonspor, Kartal Tesisleri'nin 30 yıl süreyle kulüp adına Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi olarak tescil edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
16:15 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayıyla Kartal arazisinin 29 yıllık süre için tahsisinin gerçekleştiğini açıkladı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:


"Kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak adlandırılan ve geçtiğimiz aylarda irtifak hakkı sona ermiş olan İstanbul ili Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle kulübümüz adına Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi olarak tescil edilmiştir.

Aynı şekilde, kulübümüzün ana merkezi olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı Trabzon adresindeki, hâlihazırda kullanmakta olduğumuz tesislerin yaklaşık 40 bin m²'lik alanının irtifak hakkı da yine T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın oluru ile yeniden 29 yıllık süre için kulübümüze tahsis edilmiştir.


Yapmayı düşündüğümüz gelir getirici çalışmalarla, kulübümüzün ekonomik yapısının sürdürülebilir ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ciddi katkı sağlayacağına inandığımız "Kartal Tesisleri İrtifak Hakkı" dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, eski bakanlarımızdan Sayın Berat Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.


Trabzonspor Kulübü"



#Trabzonspor
#Kartal arazisi
#Süper Lig
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