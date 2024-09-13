Spor

Trabzonspor Şenol Güneş'in sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Şenol Güneş'in sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

12:15 - 13/09/2024 vendredi
Yeni Şafak
Trabzonspor'da Şenol Güneş, 11 yıl sonra 5. kez yuvasına döndü.
Trabzonspor'da Şenol Güneş, 11 yıl sonra 5. kez yuvasına döndü.

Teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş'le anlaşmaya varan Trabzonspor, sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.


Bordo-mavili takımdan KAP'a yapılan açıklamada Şenol Güneş'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, deneyimli teknik direktörün 2024/25 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret alacağı ifade edildi.


KAP'a yapılan bildirimde sonraki sezonlar için, "2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir." ifadeleri yer aldı.



#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#KAP
il y a 1 heure
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9. YARGI PAKETİ MECLİS GÖRÜŞMELERİ! 9. Yargı Paketi maddeleri onaylandı mı, yasalaştı mı? 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi...