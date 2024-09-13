Trabzonspor Şenol Güneş'in sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi

Bordo-mavili takımdan KAP'a yapılan açıklamada Şenol Güneş'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, deneyimli teknik direktörün 2024/25 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret alacağı ifade edildi.

KAP'a yapılan bildirimde sonraki sezonlar için, "2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir." ifadeleri yer aldı.