Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor-Sivasspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor-Sivasspor || Canlı skor - Canlı sonuç

17:0020/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor - Sivasspor
Trabzonspor - Sivasspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Sivasspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.


Trabzonspor, Sivasspor'u mağlup etmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.


Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Denis Draguş ve Arif Boşluk karşılaşmada forma giyemeyecek.


TRABZONSPOR - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Umut Güneş, Mendy, Ozan Tufan, Visca, Nwakaeme, Banza.


Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Poungouras, Moutoussamy, Koita, Pritchard, Rodrigues, Manaj.


TRABZONSPOR - SİVASSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Trabzonspor
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrikli scooterlara yerli üretim şartı geliyor