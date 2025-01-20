Trabzonspor-Sivasspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Sivasspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Trabzonspor, Sivasspor'u mağlup etmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Denis Draguş ve Arif Boşluk karşılaşmada forma giyemeyecek.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Umut Güneş, Mendy, Ozan Tufan, Visca, Nwakaeme, Banza.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Poungouras, Moutoussamy, Koita, Pritchard, Rodrigues, Manaj.