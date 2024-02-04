Trabzonspor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye seslendi: "Trabzonspor düşmanlığını daha ne kadar arkanızı dönüp seyredeceksiniz?"

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazanırken, ilk yarıda yaşanan bir pozisyon karşılaşmanın önüne geçti.





Karşılaşmanın 42. dakikasında Beşiktaş ceza sahası içinde Svensson, Bardhi'yi formasından çekip yere düşürdü. Trabzonsporlu futbolcular pozisyonun penaltı olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Arda Kardeşler VAR'ı dinledikten sonra karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi. Pozisyonun ardından gelişen atakta Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.





Yaşanan olaylardan sonra Trabzonspor Kulübü, yaptığı açıklama ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye seslendi. Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:





"Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada belki de bugüne kadar örneğine rastlanmamış hakem rezaletiyle karşı karşıya kaldık!

Bu rezaletin arkasında başta MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve Tolga Özkalfa olmak üzere orta hakem Arda Kardeşler ile VAR’daki Alper Çetin bulunuyordu.





Oyuncumuz Bardhi’ye yapılan penaltıyı veremeyen, pozisyonun hemen ardından yediğimiz golden önce Mendy’nin formasından çekilmesini es geçen bu güruhun; Dolmabahçe’ye adaleti sağlamak için değil takımımızı katletmek için çıktığı aşikardı!





Tolga Özkalfa tarafından son derece deneyimsiz hakemlerin atandığı VAR odasında keyif çatılırken, sahada da kuralı kitaba göre değil kafasına göre uygulayan bir art niyetli VAR’dı!





Bu çıkmaz sokaktan çıkışın tek yolunun MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu’nun istifası ardından da hakemlik müessesesinin yeniden dizayn edilmesiyle mümkün olacağını bir kez daha vurgulamak istiyoruz.





TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye de soruyoruz:





Hemen hemen her hafta tekrarlanan Trabzonspor düşmanlığını daha ne kadar arkanızı dönüp seyredeceksiniz?"



















