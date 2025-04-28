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Trabzonspor U19 - Barcelona U19 (CANLI)

Trabzonspor U19 - Barcelona U19 (CANLI)

17:0028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
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Trabzonspor U19 Takımı.
Trabzonspor U19 Takımı.

Temsilcimiz Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi final karşılaşmasında İspanyol devi Barcelona U19 ile karşı karşıya gelecek. İsviçre'de oynanacak olan mücadele Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor U19-Barcelona U19 maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Gençlik Ligi final karşılaşmasında temsilcimiz Trabzonspor U19 takımı, İspanyol ekibi Barcelona U19 takımıyla karşı karşıya gelecek.


İsviçre Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Final karşılaşması Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


İLKLERİN TAKIMI KUPA İÇİN SAHADA

Avrupa'nın önemli kulüplerini mağlup ederek finale kalan ilk Türk takımı Trabzonspor, Özkan Sümer Futbol Akademisi'nden yetiştirdiği gençleriyle ikinci kez katıldığı turnuvada bir ilki daha başarmak istiyor.



FİNAL KAPALI GİŞE

UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapasitesi 4 bine yakın olan statta yapılacak final maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.


MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor U19:
Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Abdurrahman, Onuralp.
Barcelona U19:
Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Hernandez, Alba.

TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 CANLI İZLE
Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçını canlı izlemek için

Final yolu

Bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.


Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.


Son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.


Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.


Barcelona iki kez kupayı müzesine götürdü

Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'nde daha önce 2 kez şampiyon oldu. İspanya ekibi, 2013-2014 sezonunda finalde Benfica'yı 3-0 ve 2017-2018 sezonunda Chelsea'yi 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.




#Trabzonspor U19
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