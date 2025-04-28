Trabzonspor U19 takımı Avrupa 2'ncisi

Maçın ardından açıklamalarda bulunan

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan,

"Önemli bir başarı kaydettiler. Güzel temsil ettiler. Buraya geldik, rakip Barcelona'ydı. Gönülden istedik, oyuncularımız çok istedi ama tecrübe eksikliği, bundan sonrası daha iyi olacaktır. Bu gençlere güvenip önlerini açmak lazım."