Trabzonspor U19 takımı Avrupa 2'ncisi

Temsilcimiz Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19 takımına 4-1 mağlup oldu ve Avrupa ikincisi oldu. Bordo-mavililerin tek golünü 88. dakikada Bican Tibukoğlu attı. Karşılaşma sonrası Trabzonsporlu gençler, şampiyon Barcelona takımı tarafından kürsüye alkışlanarak geldi.
UEFA Gençlik Ligi final karşılaşmasında temsilcimiz Trabzonspor U19 takımı, İspanyol ekibi Barcelona U19 takımıyla karşı karşıya geldi.
İsviçre Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleden bordo-mavililer 4-1 mağlup ayrıldı ve Avrupa ikincisi oldu.
Barcelona'ya kupayı getiren golleri 11 ile 68. dakikada Ibrahim Diarra (2), 18. dakikada Andres Cuenca ve 56. dakikada Hugo Alba kaydetti. Bordo-mavililerin tek golü 88. dakikada Bican Tibukoğlu'ndan geldi.
Avrupa'nın önemli kulüplerini mağlup ederek finale kalan ilk Türk takımı Trabzonspor, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
11' Barcelona öne geçti. Junyent'in pasıyla topla buluşan Diarra, ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayağıyla yerden şutunu çekti. Top kalenin sol alt köşesinden ağlarla buluştu: 0-1.
19' Kullanılan kornerde Farre kafa vuruşunda kaleci Erol Can'dan seken topu takip eden Cuenca farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
34' Barcelona'nın Hernandez ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
57' Ceza sahası içerisine koşu yapan Alba, topu kontrol etti ve sağ ayağıyla çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.
68' Topu kontrol eden Pradas pasını Diarra'ya verdi. Diarra ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla yerden düzgün bir vuruş çıkardı ve topu ağlara gönderdi: 0-4.
88' Oğuzhan ceza sahası içi sağ çaprazdan sağ ayağıyla ortasını açtı. Bican arka direkte kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-4.
4 bine yakın kapasiteli statta oynanan Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı kapalı gişe oynandı.
UEFA Gençlik Ligi'nde daha önce 2 kez şampiyon olan Barcelona, bu sonuçla birlikte 3. kez kupayı müzesine götürdü. Katalanlar, 2013-2014 sezonunda finalde Benfica'yı 3-0 ve 2017-2018 sezonunda Chelsea'yi 3-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.
Sahadan 4-1 galip ayrılarak şampiyon olan Barcelona U19 takımı, rakibini ayakta alkışladı. Trabzonsporlu gençler kürsüye madalyalarını almaya Barcelona ekibinin alkışları arasında geldi.
Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar dev ekranlarda izledi. Taraftarlar 4-1 kaybedilen maç sonunda üzüntü yaşadı.
Bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.
Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.
Son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.
Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırmıştı.