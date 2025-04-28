Fatih Terim'den Trabzonspor U19 takımına tebrik

Fatih Terim, Trabzonspor Kulübünün Instagram'daki paylaşımını alıntılayarak

"Bazen kazanırken öğrenirsiniz bazen de kaybederken. Yeri gelir kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu. Mücadelenizle gurur duydum çocuklar. Bugün siz de kazandınız."