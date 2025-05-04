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Trabzonspor'a Uğurcan Çakır ve Savic'ten kötü haber

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır ve Savic'ten kötü haber

16:224/05/2025, Pazar
AA
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Trabzonspor ligde topladığı 45 puanla 7. sırada yer alıyor.
Trabzonspor ligde topladığı 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Kaptan kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncusu Stefan Savic, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Trabzonspor'da defans oyuncusu Stefan Savic ile kaptan Uğurcan Çakır'da kas yaralanması tespit edildi.


Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, yazılı açıklamasında, her iki futbolcuya MR görüntülemesi yapıldığını belirtti.


Beşir, Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:


"Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic'in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."



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