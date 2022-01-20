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Trabzonspor'da derbi öncesi Nwakaeme sevinci

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Önemli karşılaşma öncesinde Covid-19’u atlatan Nwakaeme bugünkü idmana katıldı.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonsporda derbi öncesi Nwakaeme sevinci
Nwakaeme takımla birlikte çalıştı.

Dün akşam GZT Giresunspor ile karşılaşan ve sahadan 1 puanla ayrılan bordo-mavililer, 23 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon, 5’e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Nwakaeme idmana çıktı

Çift kale maç ile son bulan antrenmanda, GZT Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile Covid-19 karantinasında olan Koita katılmadı.

Hafif sakatlığı bulunduğu için GZT Giresunspor maçında forma giymeyen Marek Hamsik ise antrenmana çıkmayarak salonda çalıştı.

Covid-19’u atlatan Siopis'in ardından, karantinası sona eren Nwakaeme de bugün Galatasaray maçı hazırlıklarına katıldı.

Nwakaeme'nin dönüşüyle büyük sevinç yaşayan Siopis, Nijeryalı futbolcuyu idmanda karşılayan ilk isim oldu.

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