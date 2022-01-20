Trabzonspor'da derbi öncesi Nwakaeme sevinci

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TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Güzel'in fezleke açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili açıklarda bulundu. Şentop, "TBMM'yi ve milletimizi rahatsız eden bazı olaylar söz konusu. Bunlarla ilgili olarak TBMM'nin Karma Komisyonu harekete geçmesi gerekir. Buna dair iç tüzüğümüzde buna imkan veren bazı kriterler var. Siyasetle ile terör arasına aşılmaz bir mesafe konulması gerekir. Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.