Trabzonspor'da Fatih Tekke'den yenilgisiz başlangıç

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verdi. Bu sezon ilk dış saha galibiyetini 13. maçında genç teknik adam ile alan Karadeniz ekibi, deplasmanda kazanamama fobisini de sonlandırdı. Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetimindeki ikinci maçında Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalarak ilk puanını kaybetti. Trabzonspor, Tekke ile ilk 2 maçında 4 puan alarak 2 puan ortalaması elde etti.

Fatih Tekke, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde ligde iki maçta en iyi başlangıcı Abdullah Avcı ile birlikte yapan isim oldu. Bordo-mavililer, Fatih Tekke ve Abdullah Avcı ile ilk 2 maçta 4 puan elde ederken Orhan Ak ile 3 puan, Şenol Güneş ile 2 puan, İhsan Derelioğlu ile 1 puan aldı, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile puan çıkaramadı.