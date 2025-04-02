Fatih Tekke: Maçın kokusu iyi değildi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında konuk ettiği Bodrum FK'yı uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.





Galibiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.





Fatih Tekke şöyle konuştu:

'Maçın kokusu iyi değildi'

"Hayatımda böyle bir maç oynar mıyım bilmiyorum. Enteresan bir senaryo yaşadık. Eksikler, sakatlar, kartlar… Maçın kokusu iyi değildi. Ancak olumlu tarafından bakarsak turu atladık"





'Herkesin mücadelesinden memnunum'

"Girip çıkan herkesin mücadelesinden memnunum. Savic’in fedakârca sahada kalma isteği, Draguş’un her söyleneni yapması, takımın birlikte hareket etmesi çok önemliydi. Bu maç, bir arada kalabilmek için bir şeye tutunmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi"





'Bölüm bölüm bunu yaptık'

"İki set hücumunda gol attık fakat takım savunmasını geliştirmemiz gerekiyor. Büyük takım oyuncuları böyle mücadele etmeli. Daha kontrollü, daha iyi oynayabilirdik. Bölüm bölüm bunu yaptık ama genel olarak turu geçmek önemliydi"



















