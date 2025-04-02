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Papara Park'ta tek ses: TFF istifa

Papara Park'ta tek ses: TFF istifa

21:062/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzonspor tribünlerinin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepkisi sürüyor.
Trabzonspor tribünlerinin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepkisi sürüyor.

Trabzonsporlu taraftarlar, Göztepe maçının ardından kupada oynanan Bodrum FK maçında da "Türkiye Futbol Federasyonu istifa" sloganları attı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Bordo-mavili takımda Okay Yokuşlu ve Batista Mendy, konuk ekipte ise Fredy kırmızı kart gördü.


Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, gösterdiği kırmızı kartların dışında çaldığı ve çalmadığı düdüklerle de bordo-mavili taraftarların tepkisini çekti. Papara Park tribünleri, hakem yönetimi üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) istifaya davet etti.


Trabzonsporlu taraftarlar, 29. haftada oynanan Göztepe maçında da mücadeleyi tribünden takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için 'istifa' sloganları atmıştı.

Hakem Zorbay Küçük




#Trabzonspor
#TFF
#İbrahim Hacıosmanoğlu

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