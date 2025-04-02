Papara Park'ta tek ses: TFF istifa

Bordo-mavili takımda Okay Yokuşlu ve Batista Mendy, konuk ekipte ise Fredy kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, gösterdiği kırmızı kartların dışında çaldığı ve çalmadığı düdüklerle de bordo-mavili taraftarların tepkisini çekti. Papara Park tribünleri, hakem yönetimi üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) istifaya davet etti.