Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yi konuk etti. Papara Park'ta oynanan ve hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği mücadele bordo-mavililerin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.





Fatih Tekke'nin öğrencileri bu galibiyetle adını yarı finale yazdırdı. Bordo-mavililer, yarı finalde Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.





Trabzonspor'a turu getiren golleri 3. dakikada Simon Banza, 22. dakikada Mustafa Eskihellaç ve 98. dakikada Zubkov attı





Bodrum FK'nin golleri 15. dakikada Seferi ve 20. dakikada Eis Bardhi'den geldi.





Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Sipay Bodrum FK'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseliyoruz! pic.twitter.com/UzM7pX9R4K — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 2, 2025





3 kırmızı çıktı





Konuk takımda Fredy 79. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor'da da Okay Yokuşlu mücadelenin 88. dakikasında, Batista Mendy de 109. dakikada oyundan atıldı.





Trabzonspor-Bodrum FK maç özetini izlemek için TIKLAYIN









Tekke'den 2 değişiklik





Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Trabzonspor, ligde Göztepe ile oynadığı maçın 11'ine göre 2 farklı isimle sahaya çıktı.





Teknik direktör Fatih Tekke, orta alanda Ozan Tufan'ın yerine Göztepe maçında yedek soyundurduğu Sikan'ı tercih ederken forvette geçen hafta cezası nedeniyle oynayamayan Banza'ya da Enis Destan'ın yerine görev verdi.





Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Nwakaeme, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan kadroda yer almadı.





Savic, 3 maç sonra kadroda





Trabzonspor'un ligde TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Savic, 3 resmi maçın ardından kadroya dahil edildi.





Teknik direktör Fatih Tekke, Karadağlı savunma oyuncusunu tam olarak hazır görmemesi nedeniyle yedek kulübesinde oturttu.









Tribünlerde boşluklar









Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.





Dün 19 Yaş Altı Takımı'nın Inter ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı dolarken, kupa karşılaşmasına daha az ilgi gösterildi ve tribünde boşluklar gözlendi.





Her iki takım oyuncuları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak için "Seni Unutmayacağız Volkan Konak" yazılı pankart ile sahaya çıktı.









Maçın önemli anları





3. dakikada Zubkov’un ceza sahası içine yerden pasında Visca’nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0









GOL | 🔴🔵 Trabzonspor 1-0 Bodrum FK 🟢⚪️



⚽️ 3' Simon Banza#ZTK pic.twitter.com/DOO3wpXMLH — A Spor (@aspor) April 2, 2025

15. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Seferi, ceza sahasına girerek çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 1-1





20. dakikada Seferi’nin ceza sahası içine doğru yerden gönderdiği topla arka tarafta boşta kalan Bardhi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2





GOL | 🔴🔵 Trabzonspor 1-2 Bodrum FK 🟢⚪️



⚽️ 20' Enis Bardhi #ZTK pic.twitter.com/CxdjDyCN2q — A Spor (@aspor) April 2, 2025

22. dakikada Okay Yokuşlu’nun savunmadan uzun gönderdiği topla ceza sahası içine giren Mustafa Eskihellaç aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2





GOL | 🔴🔵 Trabzonspor 2-2 Bodrum FK 🟢⚪️



⚽️ 22' Mustafa Eskihellaç#ZTK pic.twitter.com/Q15glx6k14 — A Spor (@aspor) April 2, 2025





Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sona erdi.





79.dakikada Bodrum FK'da Fredy ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.





🟥 Bodrum FK’da Fredy, 79. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. #ZTK pic.twitter.com/d53kbrtYHl — A Spor (@aspor) April 2, 2025

88.dakikada Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.









🟥 Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. #ZTK pic.twitter.com/rrdYpyloGi — A Spor (@aspor) April 2, 2025





90 dakikası 2-2 sona eren maç, uzatmalara gitti.





98. dakikada Oleksandr Zubkov, Trabzonspor'u öne geçiren golü attı: 3-2





🚀 ZUBKOV’DAN HARİKA BİR GOL!



🔴🔵 Trabzonspor, 98. dakikada Zubkov’un attığı golle Bodrum FK karşısında 3-2 öne geçti! #ZTK pic.twitter.com/zAH8LqzbxE — A Spor (@aspor) April 2, 2025





109.dakikada Trabzonspor'da Batista Mendy, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.





🟥 Trabzonspor'da Batista Mendy, 109. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 9 kişi bıraktı. #ZTK pic.twitter.com/1l2c0XE6X9 — A Spor (@aspor) April 2, 2025





Maçı 3-2 kazanan Trabzonspor, adını kupada yarı finale yazdırdı.















