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Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi sarı kart alarmı

Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi sarı kart alarmı

10:205/12/2024, Thursday
AA
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Fırtına'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor.
Fırtına'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu maç öncesi bordo-mavili ekipte iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor.


Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı'nın sakatlığı bulunuyor.


Sarı kart alarmı


Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular yarın kart görmeleri halinde 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.



#Trendyol Süper Lig
#Kasımpaşa
#Trabzonspor

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