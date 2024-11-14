Trabzonspor'da gözler Adana Demirspor maçına çevrildi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, aerobik koşu ve pas çalışması yaptı.
Dar alanda oyunla devam eden idman, tek kale savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.