Trabzonspor'da gözler Başakşehir maçına çevrildi

Tekke, Trabzonspor'a geliş sürecinin hızlı yaşanmasında en önemli etkenin taraftarlar olduğunu belirterek, "Çok uzun zamandır beraber olma arzumuz vardı, hasret giderdik bir nevi. Yuvamıza döndük onlarla beraber. Onlara da söyledim, sevinci, üzüntüyü, kızgınlığı, sabrı beraber yaşamamız gerekiyor." dedi.

Normalleşme sürecine girmeleri gerektiğini vurgulayan Tekke, "Başarı geldikçe bu artar. Dolayısıyla biz de özellikle Trabzonspor'un bu döneminde 'Gel' dediğinde geldik ve normalleşme sürecini başlattık. Dün bir antrenman yaptık oyuncuların moral ve motivasyon açısından, biraz kendilerine gelmesi açısından. İyi geçti bana göre, eğlenceli bir antrenmandı. Bugün gerçek bir antrenman yapacağız, yarın da öyle. Yeni bir oyun inşa etmenin temelleriyle ilgili çalışmalarımız olacak." diye konuştu.