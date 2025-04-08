Trabzonspor'da Rizespor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.