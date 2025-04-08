Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'dan U19 takımına ziyaret

Trabzonspor'dan U19 takımına ziyaret

21:018/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fatih Tekke, U19 Teknik Sorumlusu Eyüp Saka'yı tebrik etti.
Fatih Tekke, U19 Teknik Sorumlusu Eyüp Saka'yı tebrik etti.

Bordo-mavili ekipte teknik heyet ve oyuncuları UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen 19 yaş altı bordo-mavili takımın antrenmanını ziyaret etti.

Trabzonspor'un teknik heyet ve oyuncuları, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen 19 yaş altı bordo-mavili takımın antrenmanını ziyaret etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya'nın da katıldığı ziyarette teknik direktör Fatih Tekke, 19 yaş altı takımının teknik heyet ve oyuncularını tebrik etti.


Sergiledikleri mücadeleci ve başarılı performanstan duyduğu memnuniyeti ifade eden Tekke, genç oyuncuların elde ettiği başarının hem bireysel gelişim hem de Türk futbolunun geleceği adına büyük bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.


Fatih Tekke, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak yarı final maçında 19 yaş altı takımına başarı diledi.




#Trabzonspor
#Trabzonspor U19
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Spor canlı izle: Bayern Münih Inter maçı TRT Spor şifresiz canlı yayını izle