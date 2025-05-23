Trabzonspor'da Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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