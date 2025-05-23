Fırtına prestij için hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a mağlup olup kupayı kaybettikten sonra deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak Avrupa şansını da yitiren Trabzonspor, pazar günü sahasında oynayacağı Samsunspor maçını kazanarak teselli bulmaya çalışacak. Cezalı futbolcusu bulunmayan bordomavililerde hazırlıklar devam ederken, kaptan ve kaleci Uğurcan Çakır’ın sakatlığının düzelmesi ile takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor, Samsunspor’u mağlup ederek bu sezon evinde oynayacağı son maçı kazanıp taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.

Trabzonspor’un hedefsiz olmayacağına dikkat çeken teknik direktör Fatih Tekke, bu sezon her kulvarda inişli çıkışlı bir performans gösterdiklerini söyledi. Her maça aynı ciddiyetle çıktıklarını belirten Tekke, “Samsunspor karşılaşması sadece 3 puanlık bir maç değil. Bu maçta taraftarımızı mutlu edecek ve umutlandıracak bir oyunla kazanarak gelecek adına güven tazelemek istiyoruz. Tek isteğimiz taraftarımızın bizi yalnızlığa terk etmemesi” dedi.