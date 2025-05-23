Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Fırtına prestij için hazırlanıyor

Fırtına prestij için hazırlanıyor

Ali Kemal Yazıcı
04:0023/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor, pazar günü karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, pazar günü karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig’de pazar günü Samsunspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını sürdürürken, bordo-mavili ekip bu sezon sahasında oynayacağı son karşılaşmada taraftarına galibiyet armağan etmek istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a mağlup olup kupayı kaybettikten sonra deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak Avrupa şansını da yitiren Trabzonspor, pazar günü sahasında oynayacağı Samsunspor maçını kazanarak teselli bulmaya çalışacak. Cezalı futbolcusu bulunmayan bordomavililerde hazırlıklar devam ederken, kaptan ve kaleci Uğurcan Çakır’ın sakatlığının düzelmesi ile takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor, Samsunspor’u mağlup ederek bu sezon evinde oynayacağı son maçı kazanıp taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.


HEDEF İYİ OYUNLA VEDA

Trabzonspor’un hedefsiz olmayacağına dikkat çeken teknik direktör Fatih Tekke, bu sezon her kulvarda inişli çıkışlı bir performans gösterdiklerini söyledi. Her maça aynı ciddiyetle çıktıklarını belirten Tekke, “Samsunspor karşılaşması sadece 3 puanlık bir maç değil. Bu maçta taraftarımızı mutlu edecek ve umutlandıracak bir oyunla kazanarak gelecek adına güven tazelemek istiyoruz. Tek isteğimiz taraftarımızın bizi yalnızlığa terk etmemesi” dedi.


#Trabzonspor
#Samsunspor
#maç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti