Trabzonspor’dan 9 oyuncuya milli davet

Trabzonspor’dan A Milli Takım düzeyinde Türkiye, Karadağ, Nijerya, Ukrayna, Arnavutluk, Fildişi Sahili ve Yeşil Burun Adaları’na oyuncu gönderilirken, genç milli takımlarda da iki isim kadroya çağrıldı. Türkiye A Milli Takımı’na Mustafa Eskihellaç davet edilirken, Karadağ Milli Takımı’na Stefan Savic, Nijerya Milli Takımı’na Paul Onuachu çağrıldı. Ukrayna Milli Takımı’nda Oleksandr Zubkov yer alırken, Arnavutluk Milli Takımı kadrosunda Ernest Muçi bulunuyor. Fildişi Sahili Milli Takımı’na Christ Inao Oulai davet edilirken, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda ise Pina görev yapacak.