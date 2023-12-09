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Spor

Trabzonspor'dan Mete Kalkavan tepkisi: Kurduğunuz kirli düzeni yerle bir edeceğiz!

4 Kasım'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tartışılan VAR hakemi Mete Kalkavan, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 1. Lig maçına atandı. Bunun üzerine bordo-mavili kulüpten çok sert bir açıklama geldi.

17:00 - 9/12/2023 samedi
Güncelleme: 17:18 - 9/12/2023 samedi
Yeni Şafak
İstanbul bölgesi hakemlerinden Mete Kalkavan
İstanbul bölgesi hakemlerinden Mete Kalkavan

Trabzonspor'un Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan, sürpriz bir karşılaşmaya atandı. Kalkavan, Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Bandırmaspor’un sahasında Kocaelispor ile oynadığı maçta yine VAR olarak görev yaptı.


Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi sonrası büyük tepki çeken Mete Kalkavan, 4 Kasım'daki o karşılaşmadan sonra ilk kez bir maçta görevlendirilmiş oldu.


Trabzonspor'dan açıklama

Trabzonspor Kulübü, Merkez Hakem Kurulu'nun Mete Kalkavan'a görev vermesine sert tepki gösterdi. Kulübün resmi sitesinden, "Kurduğunuz kirli düzeni yerle bir edeceğiz!" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı. Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti.


'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların ‘Bir daha asla maç alamayacak’ dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için ‘yok’ hükmündedir.


Söz verip sözünde durmayanlar!


Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız.


Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz!


Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz."












#Trabzonspor
#Mete Kalkavan
#Süper Lig
il y a 1 heure
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