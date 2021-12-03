Spor Trabzonsporda çifte heyecan
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Trabzonspor’da çifte heyecan

Spor Toto Süper Lig’de yarın Adana Demirspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, aynı zamanda seçimli olağan genel kurulu heyecanı yaşayacak. Ahmet Ağaoğlu’nun tek liste ile girdiği seçimlerde 47’nci yönetim kurulu oluşturulacak.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonspordan yeni rekorlar gelebilir
Trabzonspor Adana Demirspor ile cumartesi sat 16.00'da karşılaşacak.

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig’in 15’nci haftasında sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek. Medical Park Stadyumunda saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un, yardımcılıklarını ise Alex Taşcıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Rekor gelebilir

  • Haftaya 36 puanla namağlup lider olarak giren Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılması halinde ise şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildiği sezonda yeni rekorlara da imza atmış olacak.

Trabzonspor'da iki isimin durumu netleşmedi

Adana Demirspor maçı öncesi bordo-mavililerde Djaniny ve Trondsen’in sakatlıkları bulunurken, Djaniny takımdan ayrı olarak çalışmalar yaptı. İki oyuncunun durumu ise bugün ve yarın yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak. Durumu düzelen Bakasetas ise Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın forma vermesi halinde ise görev alabilecek.

Aynı gün seçim de var

Aynı gün seçimli genel kurulun ilk günü start alacak
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor’da, 4-5 Aralık tarihleri arasında seçimli olağan genel kurul heyecanı yaşanacak. Hayri Gür Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayacak olan genel kurula Başkan Ahmet Ağaoğlu tek listeyle girecek. 75. seçimli olağan genel kurulda 47. yönetim kurulu oluşturulacak. Seçimli olağan genel kurulda 9 bin 353 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

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