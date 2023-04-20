Trabzonsporlu Larsen hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor, Sivasspor maçına bu 11 ile çıktı.
Sivasspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekip lehine verilen penaltı pozisyonu tartışmalara neden oldu. Bahattin Şimşek, penaltı pozisyonunda Larsen'e kırmızı kart gösterdi.
Trabzonsporlu futbolcular, Larsen'in müdahalesi öncesinde Hakan Arslan'ın faulü olduğunu işaret etseler de Şimşek'e VAR'dan bir uyarı gelmedi. Öte yandan pozisyonun sonunda Hakan Arslan'ın kramponlarının Larsen'in yüzüne gelmesi Danimarkalı oyuncuyu sakatladı. Tecrübeli futbolcu yaşadığı travma sebebiyle hastaneye götürüldü.
Trabzonsporlu taraftarlar, sosyal medyada Hakan Arslan'ın düşerken yaptığı bu hareketin de kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği şeklinde yorumlar paylaştı.