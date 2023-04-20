Trabzonsporlu Larsen hastaneye kaldırıldı

Sivasspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekip lehine verilen penaltı pozisyonu tartışmalara neden oldu. Bahattin Şimşek, penaltı pozisyonunda Larsen'e kırmızı kart gösterdi.

Trabzonsporlu futbolcular, Larsen'in müdahalesi öncesinde Hakan Arslan'ın faulü olduğunu işaret etseler de Şimşek'e VAR'dan bir uyarı gelmedi. Öte yandan pozisyonun sonunda Hakan Arslan'ın kramponlarının Larsen'in yüzüne gelmesi Danimarkalı oyuncuyu sakatladı. Tecrübeli futbolcu yaşadığı travma sebebiyle hastaneye götürüldü.