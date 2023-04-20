|
Reklam
Reklam
Spor

Trabzonsporlu Larsen hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'un Danimarkalı oyuncusu Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunun ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tecrübeli futbolcunun penaltı kararı verilen pozisyonda travma yaşadığı belirtildi.

21:06 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor, Sivasspor maçına bu 11 ile çıktı.

Trabzonspor, Sivasspor maçına bu 11 ile çıktı.

Sivasspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekip lehine verilen penaltı pozisyonu tartışmalara neden oldu. Bahattin Şimşek, penaltı pozisyonunda Larsen'e kırmızı kart gösterdi.

Trabzonsporlu futbolcular, Larsen'in müdahalesi öncesinde Hakan Arslan'ın faulü olduğunu işaret etseler de Şimşek'e VAR'dan bir uyarı gelmedi. Öte yandan pozisyonun sonunda Hakan Arslan'ın kramponlarının Larsen'in yüzüne gelmesi Danimarkalı oyuncuyu sakatladı. Tecrübeli futbolcu yaşadığı travma sebebiyle hastaneye götürüldü.

Trabzonsporlu taraftarlar, sosyal medyada Hakan Arslan'ın düşerken yaptığı bu hareketin de kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği şeklinde yorumlar paylaştı.



#Trabzonspor
#Sivasspor
#Süper Lig
24 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.