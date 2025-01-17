Trabzonspor'un jesti kadınlardan ilgi gördü

Bordo-mavili kulübün kadın taraftarlar için özel indirimle 20 lira olarak belirlediği biletleri almak isteyen futbolseverler, Atatürk Alanı'ndaki Trabzonspor Kombine ve Bilet Satış Noktası'nda yoğunluk oluşturdu.





Taraftarlardan Sümeyye Baştan, biletlerin 20 liradan satılmasının kadınlar için güzel bir jest olduğunu söyledi.





Arkadaşlarına da bilet alacağını belirten Baştan, "Trabzonspor'un kazanmasını istiyorum. Ama bu futbol, tabii ki de ne olacağı belli olmuyor. Sürprizlerle karşılaşabiliriz ancak takım son zamanlarda galibiyet alıyor, motivasyonları da yüksek, o nedenle güzel sonuç bekliyorum" diye konuştu.





Yarıyıl tatilini geçirmek için ailesinin yanına geldiğini anlatan üniversite öğrencisi Tuğçe İstip ise "Trabzonspor maçına gitmek iyi olacak. Biletin 20 lira olması daha da iyi oldu. İndirim yapan yönetime teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.















