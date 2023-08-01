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Spor

Trabzonspor'un şampiyonluk filmi vizyona giriyor

Trabzonspor’un şampiyonluk filmi “İnadıyla Şampiyon” 4-6 Ağustos tarihlerinde Trabzon’daki sinemalarda olacak.

Haber Merkezi
13:09 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor'un şampiyonluk filmi vizyona giriyor.

Trabzonspor'un şampiyonluk filmi vizyona giriyor.

Trabzonspor'un şampiyonluk filmi gösterime giriyor. Bordo-mavili kulübün, "İnadıyla Şampiyon" adıyla yayınlanacak olan film, 4-6 Ağustos tarihlerinde Trabzon’daki sinemalarda olacak.


Sinema sezonun başlamasıyla birlikte de 15 Eylül tarihinde tüm Türkiye ve Avrupa’da beyaz perdede seyirciyle buluşacak. Konuyla ilgili Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:


"İnadıyla Şampiyon’ filmimiz 4 Ağustos’ta Trabzon’da sinemalarda!


Kulübümüzün son şampiyonluğunu anlatan “İnadıyla Şampiyon” isimli belgesel filmimiz; Trabzonspor’un kuruluş yıldönümü haftası nedeniyle 4-6 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da, sinema sezonunun açılmasıyla birlikte 15 Eylül Cuma günü de tüm Türkiye ve Avrupa’daki sinemalarda vizyona girecek.


8. Şampiyonluk hikayemizin yazıldığı sezonda, takımımızın oynadığı müsabakalardaki devre arası konuşmaları, soyunma odasında yaşananlar, deplasman yolculukları, taraftar öyküleri, şampiyonluk kutlamalarının perde arkası ve Trabzonspor efsanelerinin yer aldığı belgesel film, beyaz perdede taraftarlarımızla buluşacak.


29ON Productions şirketinin yapımını üstlendiği ve yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı "İnadıyla Şampiyon" filmimizin tanıtımına erken başlamak adına basın gösterimleri, kulübümüzün kuruluş yıldönümü olan 2 Ağustos tarihinde Trabzon’da düzenlenecek.


Sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan haberlerle karışıklığa neden olmamak adına vurgulamak isteriz ki; bu gösterimlere sadece basın mensupları ve medya kuruluşları davet edilmiştir.


Saygılarımızla."


#Trabzonspor
#Süper Lig
#İnadıyla Şampiyon
42 dakika önce
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