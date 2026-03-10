TransAnatolia Lyon Motosiklet Fuarı’nda uluslararası sahneye çıktı

TransAnatolia standında ziyaretçilere İstanbul’dan Ankara’ya uzanan 2026 rotası, etap yapısı ve yarışın sunduğu farklı kategoriler hakkında bilgi verildi. Organizasyonun hem profesyonel sporculara hem de ilk kez rally-raid deneyimi yaşayacak katılımcılara hitap eden yapısı özellikle Avrupa’dan gelen yarışçılar tarafından ilgi gördü. Motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, Quad ve kamyon kategorilerinde düzenlenen yarışta rally kategorisinin zamana karşı mücadeleyi, raid kategorisinin ise navigasyon odaklı bir macerayı öne çıkarması fuarın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar fuar katılımına ilişkin değerlendirmesinde, “Avrupa’daki sporcularla yüz yüze buluşmak bizim için çok değerliydi. TransAnatolia’nın en güçlü tarafı, sadece profesyonellere değil, bu spora adım atmak isteyenlere de gerçek bir rally-raid atmosferi sunabilmesi. Lyon’da gördüğümüz ilgi, Türkiye’nin rally-raid potansiyelinin uluslararası arenada güçlü bir karşılığı olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Fuar boyunca erken kayıt avantajları ve parkur detaylarının paylaşılmasıyla birlikte çok sayıda yabancı sporcu TransAnatolia 2026 için ön kayıt gerçekleştirdi. İstanbul’dan başlayıp Ankara’da sona erecek yarışın, sporun yanı sıra Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliğini de uluslararası katılımcılara tanıtması hedefleniyor.

TransAnatolia, Lyon’daki katılımıyla Avrupa motor sporları takviminde yerini güçlendirirken, yarışın uluslararası tanıtım ayağında bir sonraki durağı ise 26 Mart’ta Hollanda olacak.







