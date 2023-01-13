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Eyüpspor Mustafa Pektemek'i açıkladı

TFF 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, transferlerine devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak tecrübeli golcü Mustafa Pektemek'i de kadrosuna kattı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRANSFER: Eyüpspor, Mustafa Pektemeki kadrosuna kattı!
Mustafa Pektemek, kariyerinde 393 maça çıkarken 82 gol atıp 39 asist yaptı.

TFF 1.Lig'de en yakın rakibinin 6 puan önünde lider olan Eyüpspor, 34 yaşındaki futbolcu Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Mustafa Pektemek! Eyüpspor’umuz, Yukatel Kayserispor'dan Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı. Mustafa Pektemek'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  • Eflatun-sarılı takım son olarak Westerlo'dan milli futbolcu Halil Akbunar'ı da kadrosuna katmıştı.

Mustafa Pektemek, bu sezon Kayserispor formasıyla 14 maça çıkarken 1 gol atmıştı.

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