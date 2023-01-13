Eyüpspor Mustafa Pektemek'i açıkladı

TFF 1.Lig'de en yakın rakibinin 6 puan önünde lider olan Eyüpspor, 34 yaşındaki futbolcu Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Mustafa Pektemek! Eyüpspor’umuz, Yukatel Kayserispor'dan Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı. Mustafa Pektemek'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Eyüpspor, Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattığını açıkladı.pic.twitter.com/6pRuxuNCkV
Eyüpspor, Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattığını açıkladı.pic.twitter.com/6pRuxuNCkV— SPOR (@yenisafakspor) January 13, 2023
- Eflatun-sarılı takım son olarak Westerlo'dan milli futbolcu Halil Akbunar'ı da kadrosuna katmıştı.
Mustafa Pektemek, bu sezon Kayserispor formasıyla 14 maça çıkarken 1 gol atmıştı.