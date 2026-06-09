Trendyol 1. Lig ekibinden Batshuayi hamlesi: Ses getirecek transferi duyurdular

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Bursaspor'a sürpriz bir isim önerildi. Fotomaç'ın haberine göre, son olarak kariyerini Avrupa'da sürdüren 32 yaşındaki Belçikalı golcü Michy Batshuayi, yeşil-beyazlı kulübün gündemine geldi.

Tecrübeli forvetin menajerler aracılığıyla Bursaspor'a önerildiği öğrenilirken, yönetimin oyuncunun mali şartlarını değerlendirmeye aldığı belirtildi. Ancak Batshuayi'nin yüksek maaş beklentisi ve transfer maliyetinin kulübün mevcut bütçesini aşması nedeniyle operasyonun şimdilik askıya alındığı ifade edildi.

Buna rağmen Bursaspor cephesinin Belçikalı yıldız için kapıları tamamen kapatmadığı kaydedildi. Yönetimin, transfer şartlarında yaşanabilecek olası değişiklikleri yakından takip ettiği ve uygun bir zeminin oluşması halinde yeniden harekete geçebileceği aktarıldı.