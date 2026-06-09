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Trendyol 1. Lig ekibinden Batshuayi hamlesi: Ses getirecek transferi duyurdular

Trendyol 1. Lig ekibinden Batshuayi hamlesi: Ses getirecek transferi duyurdular

12:009/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
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Michy Batshuayi
Michy Batshuayi

Ülkemizde üç büyük takımın formasını giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi için Trendyol 1. Lig ekibi harekete geçti. Kariyerini Frankfurt'ta sürdüren 32 yaşındaki forvet için ilk temaslar kurulurken, transferin önündeki en büyük engel yüksek maliyet olarak öne çıkıyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Bursaspor'a sürpriz bir isim önerildi. Fotomaç'ın haberine göre, son olarak kariyerini Avrupa'da sürdüren 32 yaşındaki Belçikalı golcü Michy Batshuayi, yeşil-beyazlı kulübün gündemine geldi.

Tecrübeli forvetin menajerler aracılığıyla Bursaspor'a önerildiği öğrenilirken, yönetimin oyuncunun mali şartlarını değerlendirmeye aldığı belirtildi. Ancak Batshuayi'nin yüksek maaş beklentisi ve transfer maliyetinin kulübün mevcut bütçesini aşması nedeniyle operasyonun şimdilik askıya alındığı ifade edildi.

Buna rağmen Bursaspor cephesinin Belçikalı yıldız için kapıları tamamen kapatmadığı kaydedildi. Yönetimin, transfer şartlarında yaşanabilecek olası değişiklikleri yakından takip ettiği ve uygun bir zeminin oluşması halinde yeniden harekete geçebileceği aktarıldı.



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