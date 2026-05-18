1. Lig'e yükselen Bursaspor'dan yüzyılın transfer bombası! Dünyaca ünlü Fransız golcüyle gizli zirve

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bursaspor, transfer piyasasında asrın sürprizine imza atmak üzere! Yeşil-beyazlı yönetim, Lille ile sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız santrforla video konferans üzerinden gizli bir transfer zirvesi gerçekleştirdi.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Serkan Yetişmişoğlu imzasıyla Fotomaç'ta yer alan habere göre; Yeşil-beyazlı yönetimden taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Enes Çelik yönetiminin, Fransız golcü Oliver Giroud için nabız yokladığı bildirildi.
Bursasporlu yöneticilerin, Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi biten 39 yaşındaki ünlü santrfor ile geçtiğimiz gün video konferans sistemiyle görüştüğü ifade edildi.
Bursaspor'un deneyimli golcüyü renklerine bağlayıp hücum hattını güçlendirmeyi ve rekor sayıda forma satmayı hedeflediği bildirildi.
Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.