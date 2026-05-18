Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
1. Lig'e yükselen Bursaspor'dan yüzyılın transfer bombası! Dünyaca ünlü Fransız golcüyle gizli zirve

1. Lig'e yükselen Bursaspor'dan yüzyılın transfer bombası! Dünyaca ünlü Fransız golcüyle gizli zirve

10:1418/05/2026, Pazartesi
G: 18/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bursaspor, transfer piyasasında asrın sürprizine imza atmak üzere! Yeşil-beyazlı yönetim, Lille ile sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız santrforla video konferans üzerinden gizli bir transfer zirvesi gerçekleştirdi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Serkan Yetişmişoğlu imzasıyla Fotomaç'ta yer alan habere göre; Yeşil-beyazlı yönetimden taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Enes Çelik yönetiminin, Fransız golcü Oliver Giroud için nabız yokladığı bildirildi.

Bursasporlu yöneticilerin, Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi biten 39 yaşındaki ünlü santrfor ile geçtiğimiz gün video konferans sistemiyle görüştüğü ifade edildi.


Bursaspor'un deneyimli golcüyü renklerine bağlayıp hücum hattını güçlendirmeyi ve rekor sayıda forma satmayı hedeflediği bildirildi.


Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.


#Bursaspor
#Giroud
#1. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro 2026 Son Açıklamalar! TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro Meclis gündemine geldi mi?