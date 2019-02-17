Tribüne en çok taraftar çeken Türk takımı 'Kırmızı Kurtlar'

İran'da Türk nüfusunun etkin olduğu Doğu Azerbaycan eyaletinde faaliyet gösteren Tractor Sazi, İstiklal takımıyla oynadığı karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Ancak bu mücadelede öne çıkan durum Tractor Sazi'nin galibiyeti değil karşılaşmayı 100 bin Türk taraftarın takip etmesi oldu.

100 bin Türk taraftarın Yadegar-e Emam Stadı'nda izlediği bu karşılaşma Türk dünyasında tribünde en çok seyircinin izlediği maç olarak tarihe geçti.

Tractor Sazi, İran Ligi'nde 33 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde 38 puanlı Sepahan ise 1. sırada yer alıyor.

İran'da mücadelede eden Türk takımı Tractor Sazi'nin İstiklal'i 1-0 yendiği maçı tam 100 bin taraftar stadyumdan takip etti. Bu mücadele, Türk dünyasında tribünde en çok seyircinin izlediği maç olarak tarihe geçti. pic.twitter.com/pvHAS0OgnS — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Şubat 2019

Traktör Sazi ile ilgili bilinmesi gerekenler

-1970 yılında kurulan Traktörsazi Tebrizi takımı, İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkenti Tebriz'de kuruldu.

-Renkleri "Kırmızı-Beyaz" olan futbol kulübünün lakabı ise; "Kırmızı Kurtlar.

-Traktör Sazi takımı,"dünyanın en fazla Türk taraftarına sahip futbol kulübü" unvanını taşıyor.

Sazi takımı,"dünyanın en fazla Türk taraftarına sahip futbol kulübü" unvanını taşıyor. -2009-2010 sezonunda Asya Şampiyonlar Ligi'nde seyirci rekorunu kıran Traktör Sazi, ortalama olarak her maçında 80 bin seyirciye ulaşıyor.

-Tribünlerinde sürekli Türk esintilerine yer veren Traktörsazi, İran'ın ''Barcelonası" olarak da adlandırılıyor. Bunun sebebi ise kendilerini Katalanlar gibi görmeleri. Tribünlerde açtıkları "Güney Azerbaycan İran değildir" pankartlarıyla dikkati çeken kulüp bu yönüyle Katalan taraftarların İspanya'ya karşı olan tutumlarını da andırıyor.