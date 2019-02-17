SÜPER LİG

Tribüne en çok taraftar çeken Türk takımı 'Kırmızı Kurtlar'

İran'da mücadelede eden Türk takımı Tractor Sazi'nin İstiklal'i 1-0 yendiği maçı tam 100 bin taraftar stadyumdan takip etti. Bu mücadele, Türk dünyasında tribünde en çok seyircinin izlediği maç olarak tarihe geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran'daki Türklerin takımı Tractor Sazi, Esteghlal'i 1-0 yendiği maçta tam 100 bin seyirci ile rekor kırdı. Bu maç, Türk dünyasında tribünde en çok seyircinin izlediği maç olarak tarihe geçti.

İran'daki Türklerin takımı Tractor Sazi, Esteghlal'i 1-0 yendiği maçta tam 100 bin seyirci ile rekor kırdı. Bu maç, Türk dünyasında tribünde en çok seyircinin izlediği maç olarak tarihe geçti.

İran'da Türk nüfusunun etkin olduğu Doğu Azerbaycan eyaletinde faaliyet gösteren Tractor Sazi, İstiklal takımıyla oynadığı karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Ancak bu mücadelede öne çıkan durum Tractor Sazi'nin galibiyeti değil karşılaşmayı 100 bin Türk taraftarın takip etmesi oldu.

100 bin Türk taraftarın Yadegar-e Emam Stadı'nda izlediği bu karşılaşma Türk dünyasında tribünde en çok seyircinin izlediği maç olarak tarihe geçti.

  • Tractor Sazi, İran Ligi'nde 33 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde 38 puanlı Sepahan ise 1. sırada yer alıyor.

Traktör Sazi ile ilgili bilinmesi gerekenler

  • -1970 yılında kurulan Traktörsazi Tebrizi takımı, İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkenti Tebriz'de kuruldu.
  • -Renkleri "Kırmızı-Beyaz" olan futbol kulübünün lakabı ise; "Kırmızı Kurtlar.
  • -Traktör Sazi takımı,"dünyanın en fazla Türk taraftarına sahip futbol kulübü" unvanını taşıyor.
  • -2009-2010 sezonunda Asya Şampiyonlar Ligi'nde seyirci rekorunu kıran Traktör Sazi, ortalama olarak her maçında 80 bin seyirciye ulaşıyor.
  • -Tribünlerinde sürekli Türk esintilerine yer veren Traktörsazi, İran'ın ''Barcelonası" olarak da adlandırılıyor. Bunun sebebi ise kendilerini Katalanlar gibi görmeleri. Tribünlerde açtıkları "Güney Azerbaycan İran değildir" pankartlarıyla dikkati çeken kulüp bu yönüyle Katalan taraftarların İspanya'ya karşı olan tutumlarını da andırıyor.


İran'ın sansür uyguladığı Türk takımı: Kırmızı Kurtlar
İran'ın sansür uyguladığı Türk takımı: Kırmızı Kurtlar

İran Devlet Televizyonu'nun Traktörsazi Tebrizi ile Sepahan arasında oynanan maçta yayını kesmesinin yankıları sürüyor. Ev sahibi takımın taraftarları tarafından Türkiye lehine sloganlar atılan maçta İran Televizyonu mücadeleye sansür uyguladı. Halep'te yaşanan katliamı destekleyen bir tutum sergileyen İran devletinin bu hareketi iktidarın Türkiye'ye bakışını da gözler önüne serdi. Yaşanan bu sansür uygulamasının ardından Türk futbolseverler Traktörsazi Tebrizi takımını araştırmaya başladı. Türkiye'deki futbolseverler tarafından çok da bilinmeyen bu takımın hikayesi oldukça dikkat çekici. Bunun sebebi ise Traktörsazi Tebrizi takımının aslında bir Türk takımı olması.Traktörsazi Tebrizi'nin taraftarları maçlarında Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi lehine tezahürat yapmaları ile biliniyor.1970 yılında kurulan Traktörsazi Tebrizi takımı, İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkenti Tebriz'de kuruldu. Renkleri "Kırmızı-Beyaz" olan futbol kulübünün lakabı ise; "Kırmızı Kurtlar." Traktorsazi, taraftarları tarafından İran'daki Türk halkının bir simgesi haline geldi. 2009-2010 sezonunda İran Şampiyonlar Liginde seyirci rekorunu kıran Traktorsazi, ortalama olarak her maçında 80 bin seyirciye ulaşıyor. Dünyanın en çok Türk taraftarı olan futbol kulübüTraktörsazi Tebrizi takımı, Türkiye'deki futbolseverler tarafından pek bilinmiyor fakat "dünyanın en fazla Türk taraftarına sahip futbol kulübü" unvanını taşıyor. Tribünlerinde sürekli Türk esintilerine yer veren Traktörsazi, İran'ın ''Barcelonası" olarak da adlandırılıyor. Bunun sebebi ise kendilerini "Katalanla"r gibi görmeleri.. Tribünlerde açtıkları "Güney Azerbaycan İran değildir" pankartlarıyla dikkati çeken kulüp bu yönüyle Katalan taraftarların İspanya'ya karşı olan tutumlarını da andırıyor. Traktörsazi Tebrizi ile ilgili bilinmeyenlerTraktörsazi Tebrizi'yle ilgili bilinmeyenleri ise tarihçi Koray Şerbetçi anlatmıştı. Şimdilerde TVNET ana haberi sunan Faruk Aksoy'un geçtiğimiz yıl 24 TV'deki programına konuk olan Şerbetçi, Traktörsazi Tebrizi takımıyla ilgili ilginç bilgiler paylaşmıştı. Video: \"Dünyada en çok Türk taraftarı olan takım İran'dadır\" İran, Türkiye tezahüratını hazmedemedi

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