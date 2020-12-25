Tümer Metin'den Beşiktaşlı futbolcuya: Halı sahaya çağırmam

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'ta neden forma şansı bulamadığını açıklarken, Necip Uysal'la ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı. Metin, "Necip Uysal'ı halı sahaya çağırmam ama Beşiktaş'a Oğuzhan'dan daha fazla katkı vermiştir" dedi.
Haber MerkeziDiğer, Yeni Şafak
Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Oğuzhan Özyakup'u tercih etmemesinin nedenini açıkladı.
İşte Metin'in yaptığı o açıklamalar;
"Oğuzhan'ın yer bulması çok kolay değil artık"
"Ben neden oynamadığını tahmin edebiliyorum Oğuzhan'ın. Sergen hocaya katıldığı bir programda şöyle bir soru soruldu; 'Alex, Hagi şu anda takımında olsa oynatır mısın?' Sergen hoca, 'Şu an oynatamayız şimdi devir değişti' dedi. Sergen hoca kendini de koyarak, 'Ben dahil oynayamam şu anda' dedi. Alex'in, Hagi'nin, Sergen'in oynayamayacağı bir Beşiktaş takımından bahsediyoruz. Oğuzhan'ın falan yer bulması çok kolay değil artık."
"Necip daha fazla katkı sağlamıştır"
"Vazgeçeceksin. Yıldız, statü, ben zamanında şunları yaptım yok. Anında değişiyor futbol. Bugün zaman zaman eleştiriyoruz ama Necip, Oğuzhan'dan çok daha fazla dakika almıştır Beşiktaş tarihinde. Necip, Oğuzhan'dan çok daha fazla fayda sağlamıştır. Necip'i halı sahaya çağırmam, gel oynayalım demem. Ama katkısı başımla beraber."
"Ben yıldızım bana ver"
"Oğuzhan, 'Ben yıldızım, bana vereceksin. Takımı benim üzerimden oynatacaksın' diyor. Sergen hoca da; 'Tamam vereyim takımı ama mücadele edeceksin. Gireceksin, yıkacaksın, Larin kadar tekmeye kafa sokacaksın, Necip kadar fedakar oynayacaksın' diyor. Yapmayacak. Ljajic de o yüzden yok."
Yorum