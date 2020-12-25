Tümer Metin'den Beşiktaşlı futbolcuya: Halı sahaya çağırmam

Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Oğuzhan Özyakup'u tercih etmemesinin nedenini açıkladı.

İşte Metin'in yaptığı o açıklamalar;

"Oğuzhan'ın yer bulması çok kolay değil artık"

"Ben neden oynamadığını tahmin edebiliyorum Oğuzhan'ın. Sergen hocaya katıldığı bir programda şöyle bir soru soruldu; 'Alex, Hagi şu anda takımında olsa oynatır mısın?' Sergen hoca, 'Şu an oynatamayız şimdi devir değişti' dedi. Sergen hoca kendini de koyarak, 'Ben dahil oynayamam şu anda' dedi. Alex'in, Hagi'nin, Sergen'in oynayamayacağı bir Beşiktaş takımından bahsediyoruz. Oğuzhan'ın falan yer bulması çok kolay değil artık."

"Necip daha fazla katkı sağlamıştır"

"Vazgeçeceksin. Yıldız, statü, ben zamanında şunları yaptım yok. Anında değişiyor futbol. Bugün zaman zaman eleştiriyoruz ama Necip, Oğuzhan'dan çok daha fazla dakika almıştır Beşiktaş tarihinde. Necip, Oğuzhan'dan çok daha fazla fayda sağlamıştır. Necip'i halı sahaya çağırmam, gel oynayalım demem. Ama katkısı başımla beraber."

"Oğuzhan, 'Ben yıldızım, bana vereceksin. Takımı benim üzerimden oynatacaksın' diyor. Sergen hoca da; 'Tamam vereyim takımı ama mücadele edeceksin. Gireceksin, yıkacaksın, Larin kadar tekmeye kafa sokacaksın, Necip kadar fedakar oynayacaksın' diyor. Yapmayacak. Ljajic de o yüzden yok."

Beşiktaş'ı Vida sırtladı Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Domagoj Vida kaydetti.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 25'e yükseltirken, Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.Beşiktaş'ta 3 eksikBeşiktaş, MKE Ankaragücü karşısına 3 isminden yoksun çıktı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara'ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı. Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.Sol bekte 5 maç sonra görev değişikliğiSiyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig'de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı. Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N'Sakala'ya forma verdi. N'Sakala, Süper Lig'de son olarak 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı. Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier'i de Necip Uysal'ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü. Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.MKE Ankaragücü'nde de 3 değişiklikMKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, son iki karşılaşmadaki 11'ini değiştirdi. Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören'i yedek oturttu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile Torgeir Borven ilk 11'de forma giydi.