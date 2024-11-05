TÜMOSAN Konyaspor'u kanatları uçuruyor

"Kadromuzda kanatlardan uzaktan şut atan bir oyuncu grubu var. Kanat oyuncularının gol atması çok değerli ama santraforlarımızdan da çok memnunuz. Oyun disiplinine sadık kalarak oynuyorlar. Biraz şanssızlıkları olabilir. Atmaya başlarlarsa çok gol atacaklarını düşünüyorum. Umut Nayir göz bebeğimiz, milli oyuncumuz. Onu oralarda görmek çok mutlu ediyor. Kramer, milli takım performansı gösterdi. Bu da oyuncuların hazır ve zinde olduğunu gösteriyor. Golü kimin attığına bakmıyoruz. Atılan gole, takımın nasıl sevindiği daha çok değerli. Hep birlikte bir sevinç varsa orada golü kimin attığına bakılmaz. Önemli olan bu mutluluğu ve birlikteliği sağlamak. Santrforlar gol atmak için çok çaba harcar ama bazen olmaz. Sahada bıraktığı enerji sizi tatmin ediyorsa gol çok önemli değildir."