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Japonya gole doyamadı: Dünya Kupası’na bir takım daha veda etti

Japonya gole doyamadı: Dünya Kupası’na bir takım daha veda etti

09:2321/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Japonya gole doyamadı, grupta ikinci oldu.
Japonya gole doyamadı, grupta ikinci oldu.

2026 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Tunus ve Japonya karşı karşıya geldi. Karşılaşma Japonya’nın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller Kamada, Ayase Ueda (2), Junya Ito’dan geldi. Japonya bu sonuçla 4 puana ulaşarak ikinci sırada yer aldı. Tunus - Japonya maç özeti haberimizde.

Japonya, 2026 Dünya Kupası F Grubu’nda Tunus’u 4-0 mağlup ederek son 32 yolunda büyük bir avantaj elde etti. Tunus - Japonya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

TUNUS - JAPONYA MAÇ ÖZETİ

Tunus - Japonya maç özetini izlemek için

TUNUS - JAPONYA CANLI SKOR

2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

2026 DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI





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