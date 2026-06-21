Japonya gole doyamadı, grupta ikinci oldu.
2026 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Tunus ve Japonya karşı karşıya geldi. Karşılaşma Japonya’nın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller Kamada, Ayase Ueda (2), Junya Ito’dan geldi. Japonya bu sonuçla 4 puana ulaşarak ikinci sırada yer aldı. Tunus - Japonya maç özeti haberimizde.
Japonya, 2026 Dünya Kupası F Grubu’nda Tunus’u 4-0 mağlup ederek son 32 yolunda büyük bir avantaj elde etti. Tunus - Japonya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
TUNUS - JAPONYA MAÇ ÖZETİ
TUNUS - JAPONYA MAÇ ÖZETİ
TUNUS - JAPONYA CANLI SKOR
TUNUS - JAPONYA CANLI SKOR
2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU
2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU
2026 DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI
2026 DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI
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