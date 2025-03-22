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Turgut Aslan Yaraman'dan İspanya'da bronz madalya

Turgut Aslan Yaraman'dan İspanya'da bronz madalya

13:1622/03/2025, Cumartesi
AA
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Milli yüzücü Turgut Aslan Yaraman, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da mücadele etmişti.
Milli yüzücü Turgut Aslan Yaraman, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da mücadele etmişti.

Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman, İspanya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde gençler kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Turgut Aslan, Barselona kentinde düzenlenen organizasyonda genç erkekler 100 metre kelebek S8 kategorisinde final yüzdü.


Milli sporcu, 1.09.72'lik derecesiyle 3. oldu ve bronz madalya elde etti.

#Para Yüzme Dünya Serisi
#Turgut Aslan Yaraman
#Yüzme

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