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Spor

Türk hakemlerine UEFA'dan ilginç atama

UEFA, Mete Kalkavan ile Koray Gencerler'i Litvanya'nın Zalgiris ile Kuzey Makedonya'nın Struga takımları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında görevlendirdi.

12:23 . 10/07/2023 Pazartesi
AA
Mete Kalkavan VAR, Koray Gencerler AVAR.

Mete Kalkavan VAR, Koray Gencerler AVAR.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zalgiris ile Struga arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasına Mete Kalkavan VAR, Koray Gencerler ise AVAR olarak atandı.


Litvanya başkenti Vilnius'ta LFF Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakanın hakemliğini Azerbaycan Futbol Federasyonundan Elchin Masiyev, yardımcılıklarını Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kamal Umudlu üstlenecek.


Zalgiris-Struga eşleşmesinde tur atlayacak takım, ikinci eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olacak.






#Galatasaray
#Mete Kalkavan
#Koray Gencerler
#UEFA
1 saat önce
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