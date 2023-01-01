Türk Milli Takımı'nda kaos istemiyoruz!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz ile ilgili 'kendi bacağına ateş etti' söyleminde bulunurken yeni teknik adam arayışlarının başladığı ve bazı görüşmelerin yapıldığı aktarıldı.

Spor kamuoyunda Büyükekşi'nin Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediği iddia edilirken futbolseverler denenmiş isimlerin yeniden milli takımda görev alması konusunda şüpheli. Federasyondaki yöneticilerin çoğunluğunun Terim'in son döneminde yaşananlara dikkat çektiği ve bu sebeple milli takım görevinin başka bir isme verilmesinden yana oldukları aktarıldı.

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası, mevcut jenerasyonun kendisini göstermesi açısından kritik önem taşıyor. TFF'deki üst düzey bazı yetkililer bu sebeple daha önceki turnuvalarda yaşanan sıkıntıların tekrar etmemesi gerektiğini ifade ediyor.

Fatih Terim'in son döneminde neler yaşanmıştı?

Tecrübeli çalıştırıcının son milli takım süreci sancılı geçmişti. 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılım başarısı gösterilse de turnuva öncesi yaşanan prim tartışmaları takım ve hoca arasında sorunların yaşanmasına sebep olmuştu. Turnuvadan elenen Ay-Yıldızlılarda birçok oyuncu milli takıma davet edilmemişti. Terim dönemi, tecrübeli teknik adamın yaşamış olduğu adli bir vaka ile sonuçlanmıştı.

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