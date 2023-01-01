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Spor

Türk Milli Takımı'nda kaos istemiyoruz!

​A Milli Takımımızın Ermenistan ve Japonya maçları sonrasında teknik direktör Stefan Kuntz'a olan güven kayboldu. Alman çalıştırıcı yaptığı açıklamalarla da oyuncularla olan bağını kopardı. Peki bundan sonra ne olacak?

18:07 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fatih Terim, milli takımın başında daha önce 3 dönem geçirmişti.

Fatih Terim, milli takımın başında daha önce 3 dönem geçirmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz ile ilgili 'kendi bacağına ateş etti' söyleminde bulunurken yeni teknik adam arayışlarının başladığı ve bazı görüşmelerin yapıldığı aktarıldı.

Spor kamuoyunda Büyükekşi'nin Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediği iddia edilirken futbolseverler denenmiş isimlerin yeniden milli takımda görev alması konusunda şüpheli. Federasyondaki yöneticilerin çoğunluğunun Terim'in son döneminde yaşananlara dikkat çektiği ve bu sebeple milli takım görevinin başka bir isme verilmesinden yana oldukları aktarıldı.

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası, mevcut jenerasyonun kendisini göstermesi açısından kritik önem taşıyor. TFF'deki üst düzey bazı yetkililer bu sebeple daha önceki turnuvalarda yaşanan sıkıntıların tekrar etmemesi gerektiğini ifade ediyor.

Fatih Terim'in son döneminde neler yaşanmıştı?

Tecrübeli çalıştırıcının son milli takım süreci sancılı geçmişti. 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılım başarısı gösterilse de turnuva öncesi yaşanan prim tartışmaları takım ve hoca arasında sorunların yaşanmasına sebep olmuştu. Turnuvadan elenen Ay-Yıldızlılarda birçok oyuncu milli takıma davet edilmemişti. Terim dönemi, tecrübeli teknik adamın yaşamış olduğu adli bir vaka ile sonuçlanmıştı.

Abdullah Avcı ismine sıcak bakılıyor

Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan ve geçtiğimiz sezon bordo mavili takımdan ayrılan Abdullah Avcı da milli takımın başına geçebilecek isimler arasında gösteriliyor. Deneyimli teknik adamın bu öneriye sıcak baktığı ifade edilirken ilerleyen günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

#Türkiye
#Fatih Terim
#Abdullah Avcı
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